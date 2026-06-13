C’ è attesa nelle spiagge del litorale quartese per l’arrivo dei bagnini. Prenderà il via il 20 giugno il servizio di salvamento a mare al Poetto e lungo il litorale, anche quest’anno affidato all’associazione Sub Sinnai. Il servizio, che si estenderà per 92 giorni, andrà avanti fino al 20 settembre comprendendo anche le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature.

«Anche lo scorso anno la loro presenza è stata molto gradita» dice una bagnante, Mariangela Onnis, «non sembra ma quando sai che c’è questo servizio ti senti più sicuro anche se non pensi che ci siano pericoli. Speriamo che comincino presto». Davanti alla battigia nei pressi de La Marinella anche Gabriella Asuni è entusiasta: «Quando c’è vento ti sanno dare consigli per non buttarti in acqua e così via. Lo reputo un servizio molto utile che avrei fatto iniziare già dal primo giugno».

I bagnini saranno operativi dalle 9 alle 19 tutti i giorni nelle postazioni al Poetto nel tratto tra la Marinella e il Marlin verso Cagliari e nel tratto verso Margine Rosso davanti all’ex Tamarix. Torrette di avvistamento e personale saranno poi presenti nella costa a Sant’Andrea nel tratto di spiaggia davanti a via Taormina, a Geremeas in via Sirio località Kal’e Moru e a Flumini davanti a via Mar Tirreno.

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