Si avvicina a grandi passi l’apertura del Polo della solidarietà, nei locali della Comunità missionaria di Villaregia in via Irlanda a Quartu, dove le persone bisognose potranno trovare accoglienza e sostegno.

Al progetto collabora anche Anmic Quartu che ha lanciato un appello per la donazione di presidi medici che saranno poi dati a chi ha bisogno.

«Anmic» si legge in una nota, «aderisce al Polo della solidarietà di Quartu, un importante progetto di sostegno, attualmente in fase di allestimento, rivolto alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà».

Il servizio, inserito nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune, nasce da un protocollo d'intesa che coinvolge numerose realtà del terzo settore e dell'ambito socio-assistenziale del territorio, riunite nella Consulta delle associazioni. Tra queste è presente appunto anche Anmic, che contribuisce alla costruzione di una rete solidale capace di rispondere concretamente ai bisogni della comunità. «Tra i servizi che si intende attivare all'interno del Polo vi è la raccolta e la redistribuzione di ausili per persone con disabilità e ridotta mobilità. Perché questo progetto possa diventare realtà è però fondamentale il contributo della comunità. Per questo rivolgiamo un appello a cittadini, famiglie e associazioni: se disponete di carrozzine, deambulatori, stampelle, sedie comode o altri ausili ancora utilizzabili ma che non vi servono più, potete donarli affinché tornino a essere strumenti di autonomia, inclusione e qualità della vita per chi ne ha bisogno».

La solidarietà «nasce anche dai piccoli gesti. Un ausilio fermo in un garage o in un ripostiglio può tornare a essere un'opportunità concreta per restituire autonomia e dignità a una persona».

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