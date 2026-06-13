Stop all’ordinanza che ha fatto il giro del mondo. A Villasimius il Comune allarga le maglie aumentando il numero delle presenze in spiaggia e consente a ogni famiglia, o gruppo di persone, l’utilizzo di un ombrellone.

Queste le novità principali rispetto all’ordinanza del cinque giugno che era arrivata a vietare gli ombrelloni per chi ha un’età compresa fra gli 11 e i 65 anni e a restringere le presenze in spiaggia a 250 persone (150 via terra e 100 via mare).

Ora, con un nuovo provvedimento firmato dal sindaco Gianluca Dessì, da oggi fino al 31 ottobre in spiaggia a prendere il sole potranno esserci contemporaneamente 290 persone. Ufficialmente il motivo che ha portato al cambio di rotta è un «parziale miglioramento delle condizioni del sito».

Nell’ordinanza il primo cittadino sottolinea che a seguito di una serie di sopralluoghi è stato notato che le condizioni della spiaggia «sono in continua evoluzione per cui è possibile rimodulare, in senso prudenziale, i limiti di accesso e le modalità di fruizione del sito».

Dunque, l’accesso «via terra al compendio è consentito entro il limite massimo di 190 persone complessivamente e contemporaneamente» si legge nel documento. Limitazione anche per i veicoli «entro il limite massimo di 90 mezzi al giorno». L’arrivo via mare «è consentito entro il limite massimo di 100 persone esclusivamente tramite operatori autorizzati a operare nell’Area marina protetta di Capo Carbonara».

Ci saranno anche degli orari e si pagherà un ticket di ingresso. A Punta Molentis si può accedere dalle otto del mattino fino alle otto di sera: «È fatto divieto tassativo di permanenza oltre le 22».

Capitolo ombra. «Vietata l’infissione autonoma nel terreno di ombrelloni, tende, gazebo, paletti o altre strutture analoghe. È consentito un solo ombrellone per ciascun nucleo familiare o gruppo di persone organizzato che acceda unitariamente al compendio, indipendentemente dalla modalità di accesso, purché la relativa posa avvenga con modalità controllata da personale appositamente incaricato dalla società in house Villasimius Srl». Le eccezioni riguardano le attività che possiedono le concessioni balneari.

Il nuovo corso a Punta Molentis arriva dopo i due eventi che hanno messo a dura prova la spiaggia ovvero l’incendio dello scorso luglio e le mareggiate provocate dal ciclone Harry. Tentativi per proteggere una spiaggia fragile dove fino al 2025 potevano stare fino a 700 persone.

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