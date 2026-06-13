Festa stasera a Maracalagonis in onore di Sant’Antonio di Padova.

Alle 19 in parrocchia verrà celebrata la messa solenne. Seguirà la processione fra le vie del paese: Via Cagliari, Via Nazionale, Via Dante, Via Garibaldi, Via Manzoni, San Gregorio, Via Omero, Via Kennedy, Via Santo Stefano, Via Nuoro, Via Cagliari, con rientro in Parrocchia.

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