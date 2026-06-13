Le celebrazioni
13 giugno 2026 alle 10:34
Maracalagonis, tutto pronto per la festa di Sant'Antonio da PadovaIn parrocchia verrà celebrata la messa solenne, a seguire la processione fra le vie del paese
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Festa stasera a Maracalagonis in onore di Sant’Antonio di Padova.
Alle 19 in parrocchia verrà celebrata la messa solenne. Seguirà la processione fra le vie del paese: Via Cagliari, Via Nazionale, Via Dante, Via Garibaldi, Via Manzoni, San Gregorio, Via Omero, Via Kennedy, Via Santo Stefano, Via Nuoro, Via Cagliari, con rientro in Parrocchia.
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