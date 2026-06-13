Giornata di incendi nelle campagne di Quartu. Le fiamme hanno aggredito le zone di Terra perdosa, di Is pardinas e San Forzorio, riducendo in cenere le stoppie di diversi ettari di terreno.

Il fuoco ha anche danneggiato un cantiere bruciando una catasta di legname e avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari dell’associazione Nos di Quartu con due squadre e i Forestali che dopo i roghi e la messa in sicurezza delle aree danneggiate hanno avviato accertamenti per risalire alla cause dei tre incendi e alle eventuali responsabilità.

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