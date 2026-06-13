l’incendio
13 giugno 2026 alle 13:07
Quartucciu, fiamme fra le stoppie di Cuccuru BaulanuSul posto squadre di terra e due elicotteri
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Incendio nelle campagne di Quartucciu, nella zona di Cuccuru Baulanu.
In fiamme diverse ettari di terreno, in gran parte a stoppie. Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri delle basi di Pula e Villasalto. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), della Stazione Forestale di Sinnai.
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