È partito da Sant'Isidoro a Flumini di Quartu, il primo viaggio del bus a chiamata per il progetto Embracer. Pochi passeggeri al debutto, ma decine di chiamate al numero verde per avere informazioni sul servizio e prenotarsi per le prossime volte.

«Un avvio che rispecchia perfettamente l’andamento storico dei nuovi servizi», hanno spiegato dal Ctm «anche Amicobus, oggi consolidato e apprezzato, aveva avuto necessità di tempo per essere conosciuto ed apprezzato. L’interesse dei cittadini è già evidente: il numero verde ha ricevuto numerose chiamate di richiesta informazioni, segnale che la conoscenza del servizio si sta diffondendo rapidamente».

Ctm «sta promuovendo attivamente il servizio presso gli istituti scolastici del territorio e nei luoghi di maggiore frequentazione, con l’obiettivo di raggiungere nel più breve tempo possibile tutti i potenziali utenti. Siamo fiduciosi che, come già avvenuto in passato, i numeri cresceranno progressivamente nelle prossime settimane».

Usufruire del servizio è semplice. basta prenotarsi il giorno prima tramite app o al numero verde 800259745. Il bus arriverà direttamente al civico richiesto e accompagnerà i residenti alle fermate più vicine del PF, PQ e 1Q. Soddisfatti anche i residenti: «Una cosa molto utile perché spesso raggiungere le fermate che sono lontane soprattutto per noi anziani non è facile», secondo Gianna Locci, «sarebbe bello se passasse anche dove ci sono le strade sterrate e dove vive tanta gente».

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