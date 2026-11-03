La chiesa di San Pietro di Ponte, all'interno del cimitero monumentale di Quartu in via Marconi, avrà presto anche un piccolo impianto di illuminazione. L'intervento seguirà il restauro portato avanti nei mesi scorsi che ha interessato sia la parte interna, con i lavori eseguiti sulla pavimentazione e sugli intonaci, sia quella esterna, con il rifacimento totale della copertura e del prospetto frontale, compreso il campanile a vela e le formelle che un tempo contenevano le ceramiche colorate.

L’intervento di recupero è stato realizzato con risorse dell’amministrazione comunale e con il cofinanziamento del Ministero della Cultura, per un totale di 235mila euro. Adesso la chiesa è al buio, illuminata solo dalla luce che entra dall'alto, tanto che in occasione della messa celebrata nel giorno di Ognissanti dal parroco della basilica di Sant'Elena don Aldo Fadda si sono dovuti utilizzare dei faretti. Le origini della chiesetta di San Pietro di Ponte risalgono alla fine del XIII secolo.

Il suo recupero si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dei luoghi di culto avviato dal Comune, partendo da Sant’Agata e dall’adiacente Convento dei Cappuccini e proseguendo con San Benedetto, San Giovanni Evangelista, Santa Maria degli Angeli, Santo Stefano e Sant’Andrea.

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