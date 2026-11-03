L’iniziativa promossa dal comitato “Trame di Terra” è in programma sabato prossimo nell’area adiacente alle cantine di Dolianova. I volontari, armati di guanti e rastrelli, ripuliranno la pineta e la cunetta di fronte alla pista ciclabile. «Una giornata di pulizia urbana per un paese più pulito e sostenibile” è lo slogan scelto dal Comitato che ha come obiettivo primario la cura e salvaguardia del territorio. “Trame di terra” è un progetto di cittadinanza attiva nato la scorsa estate che mette insieme professionisti, imprenditori, impiegati, volontari. Alla giornata di sabato dedicata alla tutela dell’ambiente a cui seguiranno altre iniziative di sensibilizzazione con il coinvolgimento delle scuole per la piantumazione di aree incolte, valorizzazione dei percorsi in montagna e dei siti archeologici del Parteolla. L'iniziativa è aperta a tutti.

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