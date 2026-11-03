Proseguono a ritmo sostenuto i lavori sulla Sp91, la strada interessata dall’intervento di Anas per migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità. Dal monitoraggio del cantiere arrivano segnali positivi: alcune lavorazioni sarebbero infatti in anticipo rispetto al cronoprogramma.

In questa fase sono in corso importanti opere strutturali e idrauliche, tra cui la realizzazione degli attraversamenti in cemento armato, indispensabili per garantire il corretto deflusso delle acque e la sicurezza dell’infrastruttura.

A fare il punto sull’avanzamento dell’intervento è il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, che non nasconde le difficoltà affrontate quotidianamente dagli automobilisti. «Sono consapevole dei disagi che questi lavori stanno comportando. Sto ricevendo numerose segnalazioni da parte dei cittadini e comprendo le difficoltà di chi percorre quotidianamente questa strada - sottolinea il primo cittadino. L’intervento rappresenta un’opera strategica per il territorio, attesa da tempo e destinata a migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità della viabilità. Le lavorazioni in corso richiedono operazioni complesse, ma l’obiettivo è arrivare al completamento di un’infrastruttura più sicura ed efficiente».

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