Tragedia sfiorata nel tratto quartese di viale Marconi. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, nella serata di ieri, il conducente di una Golf nera che usciva dagli ipermercati abbia tentato un'inversione a U per procedere in direzione Quartu, andando a scontrarsi con un'utilitaria che procedeva verso Cagliari e che si è capottata finendo la sua corsa nel guardrail laterale, danneggiandolo.

Per fortuna i conducenti di entrambe le auto non sono rimasti feriti in modo grave ma è stato necessario l'intervento dei vigili dl fuoco per estrarre dalle lamiere chi era al volante della macchina ribaltata.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti fino a quando non sono terminati i rilievi e le auto non sono state portare via. Proprio ieri sia il Comune che le attività commerciali della zona avevano espresso grandi preoccupazioni per i ritardi nei lavori di messa in sicurezza di quel tratto di strada. In prossimità del Carrefour è prevista la realizzazione di una grande rotatoria c he consentirà oltre a un ingresso e un'uscita più agevole dagli ipermercati, la possibilità di fare l'inversione di marcia. Nell'attesa però di lavori rimandati di volta in volta da tre anni, automobilisti incoscienti tagliano la striscia continua pur di non fare qualche metro per compiere l'inversione nella rotatoria di Is Pontis Paris.

Lo stesso che accade davanti ai vigili del fuoco, dove per entare nel supermercato si compie la scellerata manovra di tagliare la striscia continua arrivando dalla direzione Quartu , mettendo a rischio la vita di chi procede nella sua corsia in arrivo da Cagliari.

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