A Quartu è già Natale. In anticipo sui tempi, nelle vie della città è già cominciata la sistemazione delle luminarie. Questa mattina gli operai della Engie, la ditta incaricata dal Comune, erano a lavoro in via Marconi per allestire non solo le luci ma anche le ghirlande colorate natalizie. La scelta di cominciare prima, così come l'anno scorso, è dettata dall'esigenza di non andare a interferire. più avanti nei tempi, con il traffico del periodo immediatamente precedente al Natale. Le luci saranno accese a fine mese. L'allestimento proseguirà in seguito in piazza Azuni, via Porcu e viale Colombo e di seguito tutte le altre, compreso il sagrato della basilica di Sant’Elena.

E, come sembra alquanto probabile, nonostante la proposta di un commerciante e i suggerimenti dei cittadini che chiedevano nuove decorazioni, tornerà anche il Panda con i suoi Pandini nella rotatoria all’incrocio tra via Marconi e viale Colombo mentre gli altri allestimenti riguarderanno la rotatoria della Bussola e la piazza XXVIII Aprile di fianco al Comune. Più avanti saranno svelate anche tutte le iniziative per le feste di fine anno. Non ci sarà il mercatino di Natale della Pro loco, ma gli artigiani troveranno spazio in quello del presepe vivente negli spazi esterni della basilica.

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