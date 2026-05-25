Via Vesalio torna al centro delle polemiche per i lavori in corso legati alla realizzazione della nuova rotatoria e alla pista ciclabile.

Il restringimento della carreggiata sta creando forti rallentamenti e lunghe code, soprattutto nelle ore del mattino, con disagi per automobilisti e residenti.

La situazione si inserisce in un contesto già delicato anche sul piano della sicurezza stradale, dopo i due incidenti avvenuti ieri nella zona.

Uno poco più su, in via Torricelli, ieri sera, dove un pedone di 36 anni è stato travolto mentre attraversava sulle strisce. E un altro ieri mattina, quando un’auto che si stava immettendo proprio in via Vesalio è rimasta in bilico sul cordolo che delimita l’aiuola della pista ciclabile.

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