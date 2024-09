Un altro giovane si è presentato stasera in caserma a Quartu per chiarire la sua posizione in merito all'accoltellamento di un ragazzo di 15 anni, cagliaritano, sul Lungomare Poetto. Accompagnato dalla sua legale Benedetta Mauro, è poi tornato a casa. I carabinieri stanno interrogando diversi altri giovani con l'obiettivo di far chiarezza sull'accaduto.

Indagato al momento il 16enne indicato subito dai carabinieri come presunto autore dell'accoltellamento. È accusato solo di lesioni. Estranei alla vicenda sono risultati i due feriti medicati all'alba di domenica in ospedale per alcune ferite superficiali. Il coltello recuperato domenica non sarebbe quello utilizzato per accoltellare il 15enne.

Non è da escludere che era in possesso di uno dei tantissimi giovani che sempre all'alba di domenica, erano presenti sul litorale di Quartu quando è scoppiata la lite. Le indagini condotte dal maggiore Michele Cerri e dal capitano Ignazio Cabras, vanno avanti nella massima discrezione.

