Prosegue l’allerta rossa e prosegue anche l’attività del Centro Operativo Comunale di Quartu, con le associazioni di Protezione Civile mobilitate non solo per tutta la giornata di ieri ma anche nella notte appena terminata. Tutte le situazioni di pericolo innescate dalla pioggia e dal vento del ciclone Harry sono state tempestivamente affrontate e risolte.

Interventi di varia natura si sono resi necessari in diverse zone di Quartu, sia in centro città che nella costa.

In particolare i volontari sono intervenuti con l’utilizzo di autopompe sul litorale a Marina Residence, in via Lago di Varese, in via delle Speronelle, zona Santa Maria degli Angeli, e in via Fresie. La residenza per anziani Anni d’Oro è stata circondata dalle acque, ma si è scongiurata una possibile evacuazione sempre con intervento di autopompe.

Inoltre, pietre di piccole frane sono state rimosse sulla strada provinciale 17, tra Rio Murtaucci e via Mercurio. Sulla Strada Statale 125 Orientale Sarda è stato segnalato un pino abbattuto, prontamente rimosso dalle squadre.

Più vicino alla città, la ringhiera costiera di via Leonardo da Vinci è stata vigilata tutta la notte e non ha creato grossi problemi, mentre un intervento ha riguardato la grande rotonda del Margine Rosso, dove è stato agevolato il deflusso delle acque. Al Poetto, davanti al McDonald’s, a seguito di un incidente per fortuna senza gravi conseguenze si è provveduto alla rimozione dell’auto e anche dell’olio riversato sulla carreggiata. Infine è caduto qualche ramo di albero nel Parco Europa, senza ripercussioni.

La criticità elevata prosegue anche per tutta la giornata di oggi, come evidenziato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna. In particolare il territorio quartese, così come il resto dell’Isola, sarà interessato da vento forte fino a burrasca, con onde alte in mare che comportano rischi concreti di mareggiate.

Si ricorda alla popolazione la necessità di non lesinare la prudenza, in particolare se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo, in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Prestare quindi la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare ovviamente anche l’uso delle imbarcazioni.

