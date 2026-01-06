lo schianto
06 gennaio 2026 alle 07:09
Quartu, incidente in scooter: una ragazza in ospedaleHa riportato alcune fratture, contusioni per l’amica
Incidente stradale in via monsignor Angioni a Quartu: due ragazze che viaggiavano a bordo di uno scooter, per motivi in corso di accertamento, sono finite a terra.
Una ha riportato alcune fratture ed è stata accompagnata al Brotzu dove è stata ricoverata. Solo contusioni per l'amica.
Sul posto per gli accertamenti di legge e per risalire alle eventuali responsabilità la Polizia locale.
