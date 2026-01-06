Incidente stradale in via monsignor Angioni a Quartu: due ragazze che viaggiavano a bordo di uno scooter, per motivi in corso di accertamento, sono finite a terra.

Una ha riportato alcune fratture ed è stata accompagnata al Brotzu dove è stata ricoverata. Solo contusioni per l'amica.

Sul posto per gli accertamenti di legge e per risalire alle eventuali responsabilità la Polizia locale.

