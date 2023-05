È definita una strada secondaria. Ma il traffico giornaliero ne fa una delle strade più trafficata del litorale di Quartu: al centro delle polemiche stavolta c’è via Is Pardinas, tre chilometri di asfalto che collegano la litoranea con via dell’Autonomia regionale sarda. Da oramai due anni il manto stradale versa in condizioni disastrose: profonde buche minano la sicurezza dei veicoli che la percorrono.

Gli abitanti della zona sono esasperati e preoccupati: «Ci rendiamo conto che seguire la manutenzione di tutte le strade sia esoso e difficile», è la denuncia, «tuttavia serve un intervento urgente del Comune che, ad onor del vero, negli ultimi anni ha dimostrato grande attenzione verso i problemi del litorale quartese. Una strada in queste condizioni e con una scarsa visibilità è una bomba ad orologeria per la sua pericolosità».

Lungo la via is Pardinas sono presenti una scuola media, alcune lottizzazioni tra cui le storiche "Costa di sopra" e l’"Oasi", un complesso commerciale con bar market e pizzeria-ristorante e perfino un ospedale per anziani.

