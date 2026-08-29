Dopo cinque anni di servizio, il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Quartu, lascia la città in vista di un altro prestigioso incarico. Toscano di Livorno, era arrivato nel 2021. Oggi all’ex convento dei cappuccini il saluto del sindaco Graziano Milia che ha evidenziato come "il Maggiore Cerri ha rappresentato per Quartu un punto di riferimento costante. Il suo è stato un lavoro certosino nella quotidianità e nell’emergenza, come hanno confermato anche le attività dei giorni successivi al Ciclone Harry, nello scorso inverno. Un contesto che ha testimoniato concretamente cosa significhi essere al servizio dei cittadini". Cerri, ha aggiunto il sindaco, "spicca per la sua rara capacità di unire qualità umane e professionali: è umile, competente, sempre vigile. Una persona capace di ascoltare e di dialogare in modo costruttivo, di vestire il proprio abito istituzionale senza mai smarrire il legame concreto con la realtà, di applicare la legge con buon senso e quindi con il cuore. A nome dell'amministrazione comunale e dell’intera comunità quartese, gli rivolgo un ringraziamento sentito e sincero per il lavoro svolto, insieme all'augurio più caloroso per questo nuovo, prestigioso incarico. A Quartu rimane un’eredità di collaborazione importante, che auspico possa essere rinnovata con la prossima guida della Compagnia”.

All’incontro hanno partecipato anche il vice Comandante della Polizia locale Antonello Angioni, l’assessore e la dirigente ai Lavori pubblici Antonio Conti e Valentina Lusso, il maresciallo Alessandro Ghio, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Quartu, e il Luogotenente Vittorio Piras.

© Riproduzione riservata