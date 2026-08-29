Paura nella spiaggia di Sant'Andrea in via Taormina lungo il litorale quartese. Un bagnante che si era spinto lontano dalla riva per fare il bagno, si è trovato in difficoltà rischiando di annegare. Lui stesso si è messo a urlare attirando l’attenzione degli altri bagnanti e soprattutto del bagnino del servizio di salvamento a mare predisposto dal Comune e portato avanti dall’associazione Sub Sinnai, che subito si è gettato in acqua per soccorrerlo. Portato a riva fortunatamente si è ripreso quasi subito.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e l’elisoccorso temendo qualcosa di più grave. Il mare non era tanto mosso ma evidentemente ritrovandosi a circa 300 metri dalla riva il bagnante, un cagliaritano di 46 anni, si è trovato in difficoltà e non riusciva a tornare a nuoto.

E’ dei giorni scorsi un altro intervento di salvamento, al Poetto dove un turista francese di 25 anni ha rischiato di morire annegato nelle acque del Lido dello stabilimento dei vigioi del fuoco. stato subito portato a riva dal bagnino. L’allarme della centrale operativa del 118 di Cagliari era scattata alle 16. Il mezzo di soccorso avanzato Areus si era poi precipitato sul posto e l’equipe aveva effettuato le manovre di rianimazione avanzata così che dopo qualche minuto il cuore fermo del giovane turista aveva ripreso a battere. Ora il ragazzo, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Brotzu, sta bene.

Giorgia Daga

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