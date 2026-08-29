Ogni giorno a Quartu è una lotta per cercare di accaparrarsi uno spazio dove lasciare l'auto e anche le zone dello shopping scoppiano, con i parcheggi che nonostante le strisce blu, non garantiscono il regolare ricambio perché sono occupati dagli abitanti muniti di pass. Le aree di sosta in una città che cresce non bastano più. Negli anni si è parlato di progetti e di soluzioni che sono rimasti sempre chiusi in un cassetto.

Anche le strisce blu spesso non garantiscono il naturale ricambio. Qui infatti i residenti possono sostare con un pass che costa 20 euro per sei mesi e 40 per un anno e quindi spesso lasciano l’auto anche tutto il giorno o per più giorni. Problema sollevato spesso dagli operatori del mercato civico ad esempio.

«Purtroppo la situazione è quella che è», rileva Filippo Primo 56 anni del negozio Music Mania in via Marconi, «la cosa più brutta è sentirsi dire dai clienti “ho fatto il giro tante volte ma non ho trovato parcheggio e sono andato via. Perché la realtà delle cose è che i parcheggi non bastano e che spesso non sono occupati in modo consono. È un problema che riguarda tutti per cui urgono soluzioni, come ad esempio pensare a realizzare parcheggi interrati come accade in tante città».

© Riproduzione riservata