Riparte il piano per il ripristino dell’asfalto nelle vie interessate dagli interventi per la posa della fibra ottica. I lavori prenderanno il via lunedì e interesseranno, in tempi diversi, le strade coinvolte dai precedenti interventi.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, nelle vie interessate sarà installata la segnaletica che istituisce il divieto di sosta temporaneo. I cartelli saranno posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio delle operazioni, così da consentire ai residenti e agli automobilisti di organizzarsi.

Particolare attenzione, dunque, alla segnaletica: chi lascerà il proprio veicolo in sosta oltre il termine indicato sarà soggetto alla rimozione forzata.

Il calendario non sarà uguale per tutte le strade. Gli interventi procederanno infatti via per via, con date differenti a seconda delle zone interessate dai lavori di posa della fibra.

L’invito rivolto ai cittadini è quindi quello di controllare nei prossimi giorni i cartelli installati davanti alle abitazioni e lungo le strade, verificando con attenzione le date e gli orari del divieto di sosta. L’obiettivo è completare il ripristino del manto stradale dopo gli interventi necessari alla realizzazione della nuova rete in fibra ottica.

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