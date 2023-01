Ha capito subito che quel 44enne di Maracalagonis, uscito dal supermercato con due bottiglie di vino nel giubbotto, non le aveva di certo pagate. E lo ha consegnato ai carabinieri.

Protagonista Mario, un 50enne di nazionalità senegalese molto conosciuto e amato per la sua cortesia e disponibilità a Quartu Sant'Elena. Da vent'anni vende i suoi prodotti di fronte al Conad di via Milano, ma già da prima esercitava lo stesso mestiere a Cagliari.

Quando ha intuito che qualcosa non andava, ha fermato il “cliente” e gli ha intimato di tornare indietro a regolarizzare l'acquisto. Quello però non ne voleva sapere. A quel punto Mario lo ha bloccato e affidato a un militare in borghese, libero dal servizio, che stava facendo la spesa al supermercato e che aveva intuito cosa stesse accadendo.

In breve sono giunti poi i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia che hanno arrestato l'autore del furto.

