Due giornate dedicate all’educazione alimentare, due occasioni preziose per insegnare ai più piccoli l’importanza di un’alimentazione sana, equilibrata e di qualità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con Compass Group Italia, che vedrà protagonisti gli alunni di due istituti scolastici cittadini.

Gli appuntamenti sono fissati per lunedì 10 marzo, alle ore 10, nella scuola primaria di via dei Nasturzi (I.C. n. 6-3), e per lunedì 24 marzo, sempre alle 10, in quella di via Beethoven (I.C. n. 4). Due appuntamenti in cui non solo si parlerà di corretta alimentazione, ma si offrirà ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza diretta con i produttori locali, veri custodi del gusto e della genuinità.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il dialogo con chi, ogni giorno, si impegna a portare sulle nostre tavole prodotti freschi, genuini e sostenibili. Grazie alla partecipazione di Coldiretti e Campagna Amica, con il presidente Fabrizio Tocco, i bambini potranno conoscere da vicino le realtà agricole del territorio.

Tra gli ospiti, Felice Contu, che racconterà la storia di Coalbe, azienda sarda nata nel 1972 e specializzata nella produzione di carni genuine, simbolo di qualità e tradizione. Accanto a lui, il Consorzio Agro Bio Rete, punto di riferimento per la coltivazione e la distribuzione di frutta e verdura biologica a km 0, proveniente da terreni che rispettano i più alti standard di sostenibilità ambientale.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Un modello alimentare che non è solo una scelta nutrizionale, ma un vero e proprio stile di vita, basato sul consumo di frutta e verdura di stagione, cereali, pesce, olio d’oliva e legumi, con un uso più moderato delle carni.

Gli alunni avranno anche la possibilità di assaggiare le materie prime presentate durante l’incontro, familiarizzando con i sapori autentici della tradizione locale e approfondendo la conoscenza degli alimenti che ogni giorno trovano nei piatti della mensa scolastica.

«Riteniamo fondamentale lavorare in stretta collaborazione con le scuole per sviluppare progetti che sensibilizzino i bambini sull’importanza di uno stile di vita sano e di un’alimentazione equilibrata», sottolinea l’assessora alla Pubblica Istruzione, Cinzia Carta, «grazie alla disponibilità del concessionario della mensa scolastica e della nutrizionista, stiamo portando avanti un servizio di ristorazione scolastica di alta qualità, attento alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Un ringraziamento speciale va alle scuole, che hanno accolto con entusiasmo questa proposta, contribuendo così a promuovere il benessere dei nostri studenti».

