Operazione antidroga a Quartu con la mobilitazione delle Volanti del Commissariato di polizia. Sotto accusa è finito un 24enne. Sul sedile dell’auto, fermata poco prima, la polizia ha recuperato un astuccio contenente 12 involucri di plastica termosaldati di cocaina (analisi eseguita successivamente nei laboratori della Polizia Scientifica). A seguito della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso anche di 165 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto della vendita dello stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare avvenuta a Quartu ha portato al rinvenimento di altri 1.460 euro, di un bilancino di precisione, una macchina conta soldi e monili in oro, per i quali si stanno eseguendo ulteriori accertamenti perché si sospetta la provenienza furtiva.

Il giovane è stato arrestato. Lo stesso arresto è stato poi convalidato dal Gip con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Commissariato.

