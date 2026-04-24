Quartu, al Poetto arriva l’isola ecologica mobile per l’estatePer ridurre il secco e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei sacchetti di rifiuti
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Al Poetto per l’estate 2026 arriva l’Ecomobile, un’isola ecologica voluta dal Comune per contrastare il problema del sacchetto selvaggio, migliorare il decoro urbano e ridurre il secco.
La novità, messa nera su bianco con una delibera di Giunta, sarà disponibile dall’estate ormai alle porte. Per il Comune di Quartu un progetto a costo zero: il servizio rientra infatti nell’ambito del contratto già in essere con De Vizia, società che gestisce l’igiene urbana in città. L’area ecologica mobile in questo caso viene semplicemente ricollocata laddove si ritiene possa essere maggiormente funzionale agli obiettivi.
L’Ecomobile sarà disponibile tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, con orario 14-19 per tutta la stagione, già a partire da giugno. Un contributo in più - spiegano dal Comune - anche in termini di sensibilizzazione, per evitare di vedere sacchetti in terra o nei cestini gettacarte, e scongiurare sanzioni.