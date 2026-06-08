I lavori sono stati finanziati nel 2023 col Pnrr. Un milione di euro utilizzati per la realizzazione del primo lotto dell’ex Cinema Roma, nel cuore del centro storico. Un finanziamento arrivato nell’ambito di altri fondi milionari per la costruzione di una scuola, del Centro per l’associazionismo, già ultimati, di impianti sportivi e della piscina, in fase di costruzione. In tutto, una decina di milioni di euro.

L'ex cinema Roma ha una sua storia. Il fabbricato tra le vie Roma e Colletta, di fronte all'ex Municipio, ha prima ospitato il monte granatico poi il cinema Roma prima di essere acquistato dal Comune. Del recupero, si parlava da anni. L’occasione è arrivata proprio con la disponibilità dei fondi Pnrr: un milione per il primo lotto del progetto con i lavori subito appaltati e avviati a inizio gennaio del 2025. Una occasione che l’allora Giunta capeggiata dal sindaco Tarcisio Anedda e con l’allora assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai non si è fatta sfuggire grazie anche allo studio progettuale portato avanti dall’ufficio tecnico in tempi brevissimi.

I lavori del primo lotto sono stati ultimati, con l’operazione di bonifica dell’amianto e con la rimozione del vecchio tetto: sono rimasti in pratica i muri portanti, ritenuti poi non in grado di sopportare il peso del nuovo tetto. Da qui la decisione di rafforzare la vecchia struttura con pilastri e travi in acciaio. Tutte opere già ultimate.

«In sostanza col milione arrivato col Pnrr – ha detto Katiuscia Concas, attuale assessora al Bilancio e al Lavori pubblici - si è realizzata finora la bonifica, il consolidamento statico della struttura e la messa in opera degli infissi esterni. Di recente abbiamo ricevuto dalla Città metropolitana un finanziamento di un altro milione di euro per il secondo lotto per ultimare l’opera. Siamo in fase di progettazione: i lavori del secondo lotto avranno inizio presumibilmente nel 2027. Prevista la creazione spazio espositivo a doppia altezza, con spazi per ospitare manifestazioni, attività formative con la fabbrica della creative e con la realizzazione di un polo culturale... Prevista anche la veranda e la sala bar. Programmato pure il trasferimento della biblioteca, oggi ospitata in locali inadeguati nel vecchio Municipio».

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