Via libera al progetto esecutivo da trecentomila euro (finanziamento regionale) per mettere mano alla gran parte della viabilità del centro urbano.

Sono tredici le strade che saranno messe in sicurezza (prima delle altre): via Sassari, via Aldo Moro, via Spano, via Deledda, via Santa Croce, via Manzoni, via delle Canne, via degli Ulivi, via degli Aironi, via Funtana Iri, via delle Capinere, Via Ungaretti e Sa Mongia. Si tratta di una serie di strade «danneggiate da cedimenti - viene messo in evidenza nella delibera di Giunta - avvallamenti, buche, tagli stradali che causano situazioni di potenziale pericolo sia alla viabilità veicolare che alla viabilità pedonale» dove dunque è necessario, fra le altre cose, rifare l’asfalto (sempre previa fresatura di quello vecchio).

Altre tre importanti strade, e cioè via Roma, via Cavour e via San Lussorio, saranno invece sistemate dalla ditta che ha effettuato dei tagli per posizionare la fibra. Ditta che, in accordo col Comune (e a compensazione dei lavori effettuati dall’ente), ha appunto delocalizzato in queste tre vie i lavori di ripristino della pavimentazione. Alla fine, insomma, saranno riasfaltate in lungo e in largo sedici strade del centro urbano.

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