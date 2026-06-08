Sono tre ragazzi impegnati nel lavoro stagionale in locali turistici del Sarrabus i tre feriti gravi dell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Colostrai, località turistica del Comune di Muravera.

I tre viaggiavano su una Fiat Punto che per cause in via di accertamento avrebbe improvvisamente sbandato centrando il cancello di un cortile di una villetta a Colostrai. A bordo c’erano un 17enne originario di Vasto, un 21enne di Bra e un 18enne di Torino.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio con l’arrivo di tre ambulanze che hanno accompagnato i feriti in tre diversi ospedali cagliaritani dove sono stati trattenuti in osservazione.

Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. I tre sono ora in ospedale in osservazione. Non sarebbero gravi.

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