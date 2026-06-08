Sinnai, “no agli incendi”: le indicazioni della Polizia localePrevista anche un’intensificazione dei controlli sul territorio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Polizia locale di Sinnai ricorda a tutti i proprietari e conduttori di terreni l’obbligo di mantenere le aree private in condizioni di sicurezza, rimuovendo vegetazione secca, sterpaglie, rovi e materiali infiammabili, nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio.
Particolare attenzione deve essere prestata ai terreni vicini a strade, abitazioni, aree boscate e infrastrutture. La mancata esecuzione degli interventi previsti comporta sanzioni amministrative e può determinare ulteriori responsabilità in caso di incendio. La Polizia locale intensificherà i controlli sul territorio