Sono aperte a Sarroch le iscrizioni alla Ludoteca estiva 2026, il servizio dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni che accompagnerà le famiglie durante il periodo delle vacanze scolastiche con un ricco programma di attività educative e ricreative.

Le iniziative si svolgeranno dal 29 giugno al 28 agosto negli spazi del Centro di aggregazione sociale, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.

Nel corso delle mattinate i partecipanti saranno coinvolti in attività ludiche, laboratori creativi, giochi di gruppo, gite ed escursioni alla scoperta del territorio, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, il divertimento e l’apprendimento attraverso esperienze condivise. Il calendario prevede una pausa dal 10 al 14 agosto.

L’iniziativa rappresenta un importante punto di riferimento per le famiglie del paese, offrendo ai più piccoli occasioni di svago e crescita durante i mesi estivi. Le iscrizioni saranno aperte fino al 22 giugno. Per partecipare è necessario compilare il modulo online messo a disposizione dal Comune.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro di aggregazione sociale il martedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

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