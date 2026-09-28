Prosegue la messa in sicurezza delle strade del centro urbano e della periferia di Quartu. Questa mattina gli operai coordinati del settore Traffico e viabilità della Polizia locale hanno tracciato a nuovo strisce pedonali e stop nel quartiere di Is Arenas, davanti allo stadio. Nuove strisce, stop e anche stalli per i disabili hanno interessato gli incroci Pizzetti-S'Arrulloni e Pizzetti-via Is Arenas e anche l'incrocio tra le vie Mozart e Gabriel. L'obiettivo è garantire l'attraversamento in sicurezza dei pedoni anche in prossimità delle scuole e quello delle auto negli incroci più pericolosi. Il rifacimento della segnaletica va avanti già da qualche tempo laddove si ravvisano le situazioni più critiche e appunto davanti alle scuole, dove l'intervento è cominciato con via San Benedetto prima del suono della prima campanella.

Laddove è possibile e le risorse lo consentono si sta provvedendo anche a tracciare i doppi stop negli incroci dove non erano più visibili e dove era stato rifatto il nuovo asfalto. I doppi stop hanno lo scopo di far rallentare gli automobilisti negli incroci più pericolosi ed erano stati realizzati in via Vittorio Emanuele-La Marmora, Zara-Milano, Merello-Perra, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia, Boito-Palestrina, Merello-Principessa Jolanda, Gramsci-Malipiero, Cagliari-Dante, Fiume-Fratelli Bandiera, Principessa Jolanda-Mercantini e Manara-Vico.

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