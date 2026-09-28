Un’escursione alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi del territorio di Domus de Maria, tra natura, paesaggio e memoria storica. È in programma sabato 3 ottobre la visita alla stazione semaforica di Capo Spartivento, iniziativa promossa dal Comune nell’ambito delle attività del Ceas Acqua Durci.

L’appuntamento è fissato alle 9.30 alla base per la salita di Cala Cipolla, punto di partenza del percorso che condurrà i partecipanti verso la stazione semaforica, in un contesto naturalistico di particolare interesse.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere il territorio attraverso un’esperienza all’aria aperta, riscoprendo un luogo che unisce il valore del paesaggio costiero alla testimonianza della storia locale.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail ceas.acquadurci@gmail.com.

L’escursione rientra nelle attività di sensibilizzazione e valorizzazione ambientale portate avanti dal Ceas Acqua Durci, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione consapevole del patrimonio naturale del territorio.

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