L'incendio
28 maggio 2026 alle 12:28
Quartu, a fuoco un'auto: le fiamme spente dai vigili del fuocoÈ accaduto in via Araolla nella notte
Fiamme nella notte in via Araolla dove è andata a fuoco un'auto parcheggiata. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio con l'immediato arrivo dei vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto e domato le fiamme. La zona poi è stata messo in sicurezza.
Avviate le indagini per verificare le cause dell'incendio e per risalire alle eventuali responsabilità.
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