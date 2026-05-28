Fiamme nella notte in via Araolla dove è andata a fuoco un'auto parcheggiata. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio con l'immediato arrivo dei vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto e domato le fiamme. La zona poi è stata messo in sicurezza.

Avviate le indagini per verificare le cause dell'incendio e per risalire alle eventuali responsabilità.

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