E' iniziata in via Bonaria a Quartu la cattura dei gatti della colonia felina non registrata che si è formata all’interno di Villa Rosas. Le operazioni, coordinate da alcune volontarie in collaborazione con il Comune, la Polizia locale e l’associazione Tana di Bau, sono state rallentate da alcune gattare che si sono rifiutate di collaborare.

Sul posto si sono vissuti momenti di tensione che si sono protratti per lunghe ore. «Il problema di via Bonaria è lo stesso di altri siti della città come via Turati», spiega la responsabile della Bau Club Onlus Elena Pisu, «dovuto all’ostilità nei confronti della sterilizzazione di molte gattare indipendenti». All’interno del cortile della villa, «abbiamo già catturato e sterilizzato tre gatte e siamo in attesa di recuperarne una quarta che poi saranno rimesse nel giardino. Oltre a queste abbiamo preso otto cuccioli in condizioni precarie». Il cortile della villa e lo spazio esterno sono trasformati ogni giorno in un letamaio con piattini di cibo sparsi qua e là, pesce maleodorante e carne che vengono lasciati nei muretti esterni con grave rischio per la salute pubblica. Una situazione che sta indispettendo anche i residenti della zona che sono intervenuti per protestare e chiedere immediate bonifiche.

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