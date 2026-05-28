È stato domato l'incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio nelle campagne di Is Argiddas in territorio di Monastir. Ieri sono intervenuti anche gli elicotteri della Forestale della base di Villasalto e di Fenosu che hanno effettuato diversi lanci di acqua.

Sul posto sino a tarda ora hanno operato anche i forestali e i Vigili del fuoco di Cagliari con le fiamme definitivamente spente prima della mezzanotte. Danneggiati diversi ettari di terreno.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Dos della Stazione Forestale di Dolianova: si indaga ora per risalire all'origine del rogo e alle eventuali responsabilità. Fiamme anche nelle campagne di Quartu e Monserrato con interventi dei Vigili del fuoco.





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