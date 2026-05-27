A Mandas si celebrano i 101 anni di zia Angelina Deidda, figura amatissima dalla comunità e autentica memoria storica del paese. La famiglia, gli amici e diversi concittadini hanno voluto rendere omaggio a un traguardo straordinario che racconta non solo la longevità, ma soprattutto il valore di un’intera esistenza vissuta con dignità, sobrietà e profondo legame con la propria terra. Presente anche il sindaco Umberto Oppus che le ha portato gli auguri dell'amministrazione comunale.

Angelina Deidda è considerata da molti un vero e proprio “archivio vivente”: attraverso i suoi ricordi e le sue testimonianze custodisce frammenti di storia locale, tradizioni popolari e il patrimonio umano della Sardegna più autentica. Un secolo di vita che diventa patrimonio collettivo, esempio di radici forti e memoria condivisa, capace di unire generazioni diverse attorno al valore delle proprie origini.

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