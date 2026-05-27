Nonostante le proteste dei bagnanti, restano le alghe nel tratto di arenile di Margine Rosso lungo la costa quartese, sotto la ringhiera, una delle spiagge più frequentate di tutto il litorale.

La posidonia depositata infatti nel tratto a ridosso del muraglione, quest’anno non sarà ritirata e accatastata in punti di raccolta come sta accadendo al Poetto.

Lo conferma la dirigente del settore Ambiente Valentina Lusso che spiega: «Sotto la ringhiera la posidonia non si tocca. Quel tratto è stato sollecitato moltissimo dal ciclone Harry e la posidonia aiuta a ricreare la spiaggia che adesso in pratica quasi non c’è. Per questo paradossalmente speriamo che se ne vada il più tardi possibile, sennò ci ritroveremmo nelle stesse condizioni di Capitana, dove spiaggia ormai non ce n’è più da tempo». Lo stop al ritiro, «riguarda comunque solo ed essenzialmente la parte dove c’è il muraglione», aggiunge Lusso, «un piccolo tratto dove c’è la posidonia in banchi».

La De Vizia ha invece proseguito la rimozione della posidonia, nel tratto al di là del muraglione: come successo al Poetto viene accatastata a fondo spiaggia e poi a fine stagione sarà rimessa al proprio posto.

E a lavoro erano anche gli operai per sistemare i paletti che delimitano l’aera cani spostata di qualche metro proprio per via delle alghe. Sarà inaugurata ufficialmente lunedì prossimo alle 9. Per l'occasione ci sarà una dimostrazione di salvataggio a mare con i cani dell'associazione SICS Sardegna, e per i cani partecipanti piccoli gadget e il rilascio dello speciale certificato di Zampa Quartese doc. Gli agenti della Polizia locale della Polizia locale aiuteranno a spiegare le regole per vivere la spiaggia in sicurezza. L’accesso all’area sarà consentito ai cani clinicamente sani, iscritti all’anagrafe canina, trattati contro i parassiti e vaccinati contro le più comuni malattie infettive. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e non potranno arrivare in spiaggia tenuti da minori. Bisognerà avere a disposizione una museruola per ogni evenienza. Non potranno entrare i canai aggressivi verso le persone e gli altri animali.

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