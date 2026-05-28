Via ai lavori. Assieme alle auto dei turisti sulla Sulcitana arriveranno gli operai. Con probabili disagi per il traffico. Il Comune di Pula annuncia che a partire dall’8 giugno sulla Sulcitana (Ss 195) cominceranno i lavori per ripristinare il tratto di strada danneggiato dalla furia del ciclone Harry dello scorso gennaio.

Secondo quanto comunicato da Anas, i lavori saranno completati entro la fine del mese di luglio. Il tratto interessato è quello compreso tra il km 7+200 e il km 8+900. Durante l’esecuzione degli interventi sarà garantita la continuità della circolazione in direzione Capoterra, mentre il traffico in direzione Cagliari verrà deviato lungo la strada consortile di Macchiareddu e la strada provinciale 2.

Il sindaco di Pula, Walter Cabasino ha espresso le sue perplessità: «Eseguire i lavori il mese di di giugno e luglio significa creare un disagio ai turisti e ai cittadini in un periodo già di per sé critico per la viabilità nella statale 195. L’assessore regionale ai Lavori pubblici e il responsabile compartimentale Anas – aggiunge - hanno evidenziato che spostare i lavori in autunno, per aspetti di carattere amministrativo, creerebbe però un allungamento dei tempi esponendo la strada già danneggiata a possibili nuove mareggiate che causerebbero la chiusura totale della 195. Ci auguriamo che il lavori passano finire anche prima del tempo previsto dal contratto».

(Unioneonline/A.D)

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