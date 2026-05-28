Danni del ciclone Harry, i lavori sulla statale 195 iniziano a giugno: disagi in vista per il trafficoIl sindaco di Pula scettico: «Periodo già critico per la viabilità»
Via ai lavori. Assieme alle auto dei turisti sulla Sulcitana arriveranno gli operai. Con probabili disagi per il traffico. Il Comune di Pula annuncia che a partire dall’8 giugno sulla Sulcitana (Ss 195) cominceranno i lavori per ripristinare il tratto di strada danneggiato dalla furia del ciclone Harry dello scorso gennaio.
Secondo quanto comunicato da Anas, i lavori saranno completati entro la fine del mese di luglio. Il tratto interessato è quello compreso tra il km 7+200 e il km 8+900. Durante l’esecuzione degli interventi sarà garantita la continuità della circolazione in direzione Capoterra, mentre il traffico in direzione Cagliari verrà deviato lungo la strada consortile di Macchiareddu e la strada provinciale 2.
Il sindaco di Pula, Walter Cabasino ha espresso le sue perplessità: «Eseguire i lavori il mese di di giugno e luglio significa creare un disagio ai turisti e ai cittadini in un periodo già di per sé critico per la viabilità nella statale 195. L’assessore regionale ai Lavori pubblici e il responsabile compartimentale Anas – aggiunge - hanno evidenziato che spostare i lavori in autunno, per aspetti di carattere amministrativo, creerebbe però un allungamento dei tempi esponendo la strada già danneggiata a possibili nuove mareggiate che causerebbero la chiusura totale della 195. Ci auguriamo che il lavori passano finire anche prima del tempo previsto dal contratto».
(Unioneonline/A.D)