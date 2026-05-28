Auto in fiamme nella notte a Monserrato: il fuoco ha aggredito e gravemente danneggiato un'auto parcheggiata in via Tirso.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato il rogo mettendo poi in sicurezza la zona.

Si indaga ora per risalire alla causa dell'incendio.

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