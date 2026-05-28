Dovrebbero essere ultimati a fine giugno i lavori del primo lotto per la costruzione della piscina olimpionica a Sinnai. Il costo dell'intervento è di tre milioni ottenuti arrivati al Comune di Sinnai nel 2022 attraverso i Pnrr.

In sostanza finora si è provveduto alla demolizione della vecchia piscina, alla realizzazione della nuova vasca olimpica con i sottoservizi dei muri portanti e la copertura del tetto in legno. Da installare ancora gli infissi.

Nel frattempo, come ha spiegato Katiuscia Concas, assessora ai Lavori pubblici, il Comune ha ottenuto un altro finanziamento, questa volta dalla Regione, di due milioni di euro, per il completamento dell'intera opera: già affidata la progettazione. La fine di tutti i lavori è prevista per il mese di luglio del 2028: «Col secondo lotto verrà realizzata l'intera impiantistica, l'impianto fotovoltaico e gli spogliatoi».

La struttura sta sorgendo nell'area che ospitava la vecchia piscina comunale, nei pressi della pineta, chiusa nel 2020: presentava gravi perdite d'acqua dalla piscina, il tetto era stato abbattuto dal maestrale e la gestione degli impianti si erano fatti particolarmente costosi. Le polemiche non erano mancate. Da allora, gli sportivi ma anche chI usa la piscina per fini terapeutici, sono costretti a spostarsi a Cagliari e Dolianova.

Fatto è che l'amministrazione allora decise di chiedere i fondi Pnrr optando con la costruzione ex novo dell'impianto con l'appalto dei lavori del primo lotto, prevedendo la costruzione della piscina olimpionica (una delle poche in Sardegna) su vasca di 50 metri, utilizzabile per manifestazioni nazionali ed internazionali, un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua, un sistema di panelli fotovoltaici, un bar e impianti per il padel e il calcetto.

Saranno costruite anche le gradinate e la palestra. Il costo dell’intervento del primo lotto è stato di tre milioni arrivati col Pnrr e 300mila euro messi a disposizione dal Comune. Ora si spera l'avvio del secondo lotto in tempi brevi. Della piscina si è parlato anche nell'ultimo consiglio comunale nel contesto di una variazione di bilancio con la disponibilità dei fondi regionali da utilizzare appunti per l'ultimazione dell'opera.

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