Un incendio si sta sviluppando nella zona di Riu Maidana con immediato intervento della Forestale, con il supporto di un elicottero, che sta controllando le fiamme per evitare che invadano un'area boschiva vicina.

Al momento la situazione apparirebbe sotto controllo. Fiamme anche in diverse altre località in provincia. Il fuoco ha aggredito soprattutto stoppie con diversi interventi dei Vigili del fuoco.

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