L’intervento
27 maggio 2026 alle 17:18aggiornato il 27 maggio 2026 alle 17:26
Fiamme nelle campagne di Serdiana, elicottero in voloIncendi anche in diverse altre località della provincia di Cagliari
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Un incendio si sta sviluppando nella zona di Riu Maidana con immediato intervento della Forestale, con il supporto di un elicottero, che sta controllando le fiamme per evitare che invadano un'area boschiva vicina.
Al momento la situazione apparirebbe sotto controllo. Fiamme anche in diverse altre località in provincia. Il fuoco ha aggredito soprattutto stoppie con diversi interventi dei Vigili del fuoco.
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