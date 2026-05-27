Momenti di tensione oggi in via Lunigiana a Cagliari, nel quartiere di San Michele.

Un uomo, sembra armato di coltello, si é asserragliato in un palazzo. Sul posto immediato l’intervento delle pattuglie della Polizia.

La situazione dopo attimi particolarmente concitati ora sarebbe sotto controllo.

***Notizia in aggiornamento***

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