Intervento del Corpo Forestale su un incendio nel Comune di Monastir in località "Is Argiddas". 

Sul posto l’elicottero proveniente dalla base operativa del corpo Forestale di Villasalto e l'elicottero della base di Fenosu.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Dolianova.

(Unioneonline)

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