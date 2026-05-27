il rogo
27 maggio 2026 alle 19:14
Incendio a Monastir, due elicotteri in volo per spegnere le fiammeCoordina le operazioni di spegnimento il Dos della Stazione Forestale di Dolianova
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Intervento del Corpo Forestale su un incendio nel Comune di Monastir in località "Is Argiddas".
Sul posto l’elicottero proveniente dalla base operativa del corpo Forestale di Villasalto e l'elicottero della base di Fenosu.
Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Dolianova.
(Unioneonline)
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