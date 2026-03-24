«Ha qualcosa da dichiarare?». «Ho circa 300 nel portafoglio e circa mille nella valigia». Peccato, però, che nel bagaglio il denaro contante trasportato ammontava a oltre 160mila euro.

La scoperta è stata fatta dal personale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio all’aeroporto di Cagliari-Elmas, nel corso dei controlli ai passeggeri in partenza.

In questo caso è stato sottoposto a verifiche un passeggero pronto a decollare per Barcellona, che avrebbe tentato di imbarcarsi tenendo nascosta l’ingente somma. Il denaro era diviso in 8 pacchetti sottovuoto sigillati contenenti banconote da 50 euro, per un totale di 160.150 euro.

Dalle verifiche nelle banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza, l’uomo è risultato inoltre privo di redditi dichiarati, gravato da precedenti specifici e incapace di fornire giustificazione circa la provenienza del denaro e il suo utilizzo.

Alla luce degli elementi raccolti e ritenendo che il denaro potesse costituire provento di attività illecite o essere destinato alla commissione di ulteriori reati, i funzionari ADM e i militari della Finanza hanno proceduto al sequestro preventivo, adottando i provvedimenti del caso nei confronti del passeggero.

(Unioneonline)

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