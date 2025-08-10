Il corpo di un migrante è stato recuperato nella notte dagli uomini della Guardia Costiera a circa 13 miglia da Capo Sperone.

L’uomo dovrebbe far parte del gruppo di migranti che venerdì non sono riusciti ad arrivare a terra, segnalati da un altro gruppo intercettato dopo lo sbarco dagli agenti della compagnia barracellare di Sant’Antioco. Erano nove, uno era stato subito rintracciato, sano e salvo: all’appello ne mancano ancora sette.

(Foto Murru)

A seguito della segnalazione venerdì sono partite immediatamente le ricerche con numerosi mezzi aerei e a terra della Guardia Costiera e Guardia di Finanza .

Il cadavere è stato portato a terra dalla motovedetta della Guardia Costiera di Carloforte, che lo ha condotto al porto commerciale di Sant’Antioco.

