Cultura, istruzione e assistenza alla popolazione: sono gli obiettivi che il Comune intende centrare anche per il nuovo anno. Manuela Serra, assessora alla Cultura, Pubblica istruzione e Politiche sociali, analizza i risultati raggiunti nel 2025, con l’impegno di garantire gli stessi servizi ai cittadini anche nel 2026: «Pula continua ad avere come obiettivo principale rendere la propria comunità un luogo inclusivo a misura di bambini e anziani, per questo abbiamo voluto sostenere le famiglie in modo da contrastare ogni forma di fragilità, occupandoci di infanzia e minori attraverso supporti ricreativi ed educativi, come nel periodo estivo, per esempio, quando le scuole sono chiuse e i genitori a lavoro».

Uno degli strumenti più importanti che ha avuto un grande successo è stato lo Spiaggia day a Nora e Santa Margherita: «Una volta a settimana abbiamo anche organizzato gite e ampliato la settimana dello Sport – dice Serra -, attraverso progetti e azioni mirate, abbiamo dato un valido supporto alla genitorialità attraverso la scuola permanente e creato momenti importanti di condivisione e supporto in collaborazione con il Centro Crea e con Lorenzo Braina».

