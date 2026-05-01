Sono venti i lavoratori che questa mattina in Prefettura a Cagliari sono stati insigniti con la Stella al merito del Lavoro, conferita dal presidente della repubblica.

La cerimonia ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Prefetto di Cagliari Paola Dessì, della presidente della Regione Alessandra Todde, dell’assessore all’Ecologia urbana, Ambiente e verde del Comune di Cagliari Luisa Giua Marassi in rappresentanza del sindaco, nonché del vicario generale della Diocesi di Cagliari Ferdinando Caschili.

L’onorificenza, destinata a ricompensare le lavoratrici ed i lavoratori che nel corso della carriera si siano distinti per particolari meriti di perizia e laboriosità, è stata consegnata a 20 nuovi Maestri del Lavoro, provenienti da tutta l’Isola ed impiegati nei vari settori produttivi.

Ecco l’elenco:

Borsato Oliviero – Selargius – e-distribuzione S.p.A. - Cagliari (30 anni)

– Selargius – e-distribuzione S.p.A. - Cagliari (30 anni) Cadeddu Tiziana – Quartu Sant’Elena – R.M.E. Pisu S.r.l. - Pula (27 anni)

– Quartu Sant’Elena – R.M.E. Pisu S.r.l. - Pula (27 anni) Cardona Sergio – Cagliari – Enel S.p.A. - Cagliari (33 anni)

– Cagliari – Enel S.p.A. - Cagliari (33 anni) Dessena Giacomino – Orosei – S.I.M.G. S.r.l. - Orosei (43 anni)

– Orosei – S.I.M.G. S.r.l. - Orosei (43 anni) Dessena Giovanna – Cagliari – Poste Italiane S.p.A. - Cagliari (35 anni)

– Cagliari – Poste Italiane S.p.A. - Cagliari (35 anni) Fadda Luca – Oristano – Vicino a te S.r.l. - Santa Giusta (30 anni)

– Oristano – Vicino a te S.r.l. - Santa Giusta (30 anni) Ferrai Francesco – Budoni – e-distribuzione S.p.A. - Siniscola (36 anni)

– Budoni – e-distribuzione S.p.A. - Siniscola (36 anni) Littera Franca Maria – Olbia – Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca - Olbia (33 anni)

– Olbia – Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca - Olbia (33 anni) Masia Mario – Thiesi – F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A. - Thiesi (43 anni)

– Thiesi – F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A. - Thiesi (43 anni) Mura Antonella – Dolianova – Poste Italiane S.p.A. - Sant'Andrea Frius (31 anni)

– Dolianova – Poste Italiane S.p.A. - Sant'Andrea Frius (31 anni) Pau Salvatore – Sanluri – Coop. Agricola Strovina 78 Soc. Coop. - Sanluri (34 anni)

– Sanluri – Coop. Agricola Strovina 78 Soc. Coop. - Sanluri (34 anni) Pisano Marco – Carbonia – Poste Italiane S.p.A. - Carbonia (36 anni)

– Carbonia – Poste Italiane S.p.A. - Carbonia (36 anni) Sanna Maria Vittoria – Cagliari – Grendi Holding S.p.A. - Cagliari (27 anni)

– Cagliari – Grendi Holding S.p.A. - Cagliari (27 anni) Scillieri Alessandro – Quartu Sant’Elena – Poste Italiane S.p.A. - Cagliari (38 anni)

– Quartu Sant’Elena – Poste Italiane S.p.A. - Cagliari (38 anni) Sedda Mauro – Carbonia – Enel Produzione S.p.A. - Portoscuso (40 anni)

– Carbonia – Enel Produzione S.p.A. - Portoscuso (40 anni) Serra Tonina – Sennori – Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca - Sassari (36 anni)

– Sennori – Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca - Sassari (36 anni) Sirigu Fabrizio – Quartu Sant’Elena – Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Cagliari (38 anni)

– Quartu Sant’Elena – Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Cagliari (38 anni) Succu Quintina – Cagliari – C.S.A.A. Centro Studi Assistenza Artigianato - Cagliari (42 anni)

– Cagliari – C.S.A.A. Centro Studi Assistenza Artigianato - Cagliari (42 anni) Taccori Giorgio Cosimo – Olbia – Poste Italiane S.p.A. - Olbia (33 anni)

– Olbia – Poste Italiane S.p.A. - Olbia (33 anni) Vacca Giampiero – Sestu – Grendi Trasporti Marittimi S.p.A. - Cagliari (34 anni)

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata