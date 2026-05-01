Cagliari, stelle al merito a 20 Maestri del lavoro: cerimonia in PrefetturaConsegna del riconoscimento del presidente della Repubblica
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Sono venti i lavoratori che questa mattina in Prefettura a Cagliari sono stati insigniti con la Stella al merito del Lavoro, conferita dal presidente della repubblica.
La cerimonia ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Prefetto di Cagliari Paola Dessì, della presidente della Regione Alessandra Todde, dell’assessore all’Ecologia urbana, Ambiente e verde del Comune di Cagliari Luisa Giua Marassi in rappresentanza del sindaco, nonché del vicario generale della Diocesi di Cagliari Ferdinando Caschili.
L’onorificenza, destinata a ricompensare le lavoratrici ed i lavoratori che nel corso della carriera si siano distinti per particolari meriti di perizia e laboriosità, è stata consegnata a 20 nuovi Maestri del Lavoro, provenienti da tutta l’Isola ed impiegati nei vari settori produttivi.
Ecco l’elenco:
- Borsato Oliviero – Selargius – e-distribuzione S.p.A. - Cagliari (30 anni)
- Cadeddu Tiziana – Quartu Sant’Elena – R.M.E. Pisu S.r.l. - Pula (27 anni)
- Cardona Sergio – Cagliari – Enel S.p.A. - Cagliari (33 anni)
- Dessena Giacomino – Orosei – S.I.M.G. S.r.l. - Orosei (43 anni)
- Dessena Giovanna – Cagliari – Poste Italiane S.p.A. - Cagliari (35 anni)
- Fadda Luca – Oristano – Vicino a te S.r.l. - Santa Giusta (30 anni)
- Ferrai Francesco – Budoni – e-distribuzione S.p.A. - Siniscola (36 anni)
- Littera Franca Maria – Olbia – Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca - Olbia (33 anni)
- Masia Mario – Thiesi – F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A. - Thiesi (43 anni)
- Mura Antonella – Dolianova – Poste Italiane S.p.A. - Sant'Andrea Frius (31 anni)
- Pau Salvatore – Sanluri – Coop. Agricola Strovina 78 Soc. Coop. - Sanluri (34 anni)
- Pisano Marco – Carbonia – Poste Italiane S.p.A. - Carbonia (36 anni)
- Sanna Maria Vittoria – Cagliari – Grendi Holding S.p.A. - Cagliari (27 anni)
- Scillieri Alessandro – Quartu Sant’Elena – Poste Italiane S.p.A. - Cagliari (38 anni)
- Sedda Mauro – Carbonia – Enel Produzione S.p.A. - Portoscuso (40 anni)
- Serra Tonina – Sennori – Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca - Sassari (36 anni)
- Sirigu Fabrizio – Quartu Sant’Elena – Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Cagliari (38 anni)
- Succu Quintina – Cagliari – C.S.A.A. Centro Studi Assistenza Artigianato - Cagliari (42 anni)
- Taccori Giorgio Cosimo – Olbia – Poste Italiane S.p.A. - Olbia (33 anni)
- Vacca Giampiero – Sestu – Grendi Trasporti Marittimi S.p.A. - Cagliari (34 anni)
(Unioneonline)