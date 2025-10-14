Era stata chiusa per un giorno a inizio ottobre per la presenza del ragno violino. A distanza di meno di due settimane, il ragno sarebbe nuovamente comparso tanto che venerdì la scuola dell’infanzia di via Garibaldi a Maracalagonis sarà nuovamente chiusa per una nuova disinfestazione, programmata appunto per il 17 ottobre.

La scuola chiuderà venerdì dalle ore 13 per 24 ore. Lunedì i bambini potranno tornare regolarmente all’asilo.

Sempre venerdì chiude a partire dalle 8,30 anche la Scuola Primaria di Via D’Annunzio per consentire i lavori di sistemazione della rete idrica nelle tubazioni sotterranee. La perdita d’acqua è stata individuata nell’area cortilizia dello stesso caseggiato. L’intervento di riparazione dell’impianto, programmato per la giornata di venerdì 17 ottobre, a partire dalle ore 8,30, dovrebbe essere ultimato in giornata.

La sindaca Francesca Fadda ha già firmato le due ordinanze per la chiusura, per un giorno, dei due caseggiati.

