Ondata di maltempo sulla Sardegna: da Nord a Sud l’Isola è sotto l’acquaL’allerta meteo diramata della Protezione Civile durerà fino a domani
Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sardegna, colpendo l’Isola da Nord a Sud. Fin dalle prime ore del mattino forti acquazzoni hanno interessato le zone settentrionali, in particolare Olbia e Porto Torres, dove si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione.
Nel corso della giornata il fronte temporalesco si è spostato verso Sud, investendo con forza anche l’area metropolitana di Cagliari.
A Sestu, in particolare, la pioggia intensa ha trasformato via Monserrato in un vero e proprio fiume d’acqua, causando difficoltà alla viabilità.
L’allerta meteo diramata della Protezione Civile durerà fino alle 18 di domani.
(Unioneonline)