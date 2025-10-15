Armungia, assegno mensile per ogni figlio natoIl Comune ha indetto l'avviso pubblico per la prenotazione delle domande
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Armungia ha indetto l'avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte di famiglie residenti o che trasferiscono la residenza presso il Comune, per l’erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. L’assegno è valido per il 2025, fino al compimento del quinto anno di età del minore e da parte delle famiglie che hanno beneficiato dell’assegno di natalità nelle annualità 2022/2023/2024 che confermano il possesso dei medesimi requisiti richiesti in sede di prima domanda.
Previsti 600 euro mensili per il primo figlio (nato negli anni dal 2022 al 2025) e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo (nato negli anni dal 2022 al 2025).
I contributi sono concessi a prescindere dall’ISEE del nucleo familiare richiedente.