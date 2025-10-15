Il Comune di Armungia ha indetto l'avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte di famiglie residenti o che trasferiscono la residenza presso il Comune, per l’erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. L’assegno è valido per il 2025, fino al compimento del quinto anno di età del minore e da parte delle famiglie che hanno beneficiato dell’assegno di natalità nelle annualità 2022/2023/2024 che confermano il possesso dei medesimi requisiti richiesti in sede di prima domanda.

Previsti 600 euro mensili per il primo figlio (nato negli anni dal 2022 al 2025) e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo (nato negli anni dal 2022 al 2025).

I contributi sono concessi a prescindere dall’ISEE del nucleo familiare richiedente.

